POL-IZ: 240523.2 Heide: Betrunkener kollidiert unter Drogeneinfluss mit Buswartehäuschen

Am 22.05.2024 um 23:17 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Heistedter Straße. Ein PKW-Fahrer befuhr die Heistedter Straße aus Richtung der Waldschlößchenstraße kommend in Richtung der Brahmsstraße. Hinter einem Bahnübergang in einer Linkskurve verlor der 35-jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf kollidierte das Fahrzeug mit einer Bushaltestelle. Eine hinter der Bushaltestelle befindliche Friedhofsmauer beschädigte der Aufprall ebenso. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Der Fahrzeugführer verletzte sich leicht. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Atemalkohol und Hinweise fest, dass der Verunfallte unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Atemalkoltest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe beim Beschuldigten an. Seinen Führerschein beschlagnahmten sie. Es entstand insgesamt ein geschätzter Sachschaden von etwa 45.000 EUR. Der Fahrer wird sich in einem Verfahren wegen seiner berauschten Unfallfahrt verantworten müssen. Jochen Zimmermann

