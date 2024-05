Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240523.4 Itzehoe: Versuchter Raubüberfall nahe Tonkuhle - Zeugen gesucht

Itzehoe (ots)

Am Abend des 22.05.2024 um 21:46 Uhr versuchte ein bisher Unbekannter einen Jugendlichen im Bereich der Tonkuhle am Sandberg auszurauben. Dem Opfer gelang die Flucht - die Polizei sucht nach Zeugen. Ersten Ermittlungen nach haben sich Täter und Opfer bereits vor der Tat gegen 21:30 Uhr in einem Linienbus auf dem Weg von Hohenlockstedt nach Itzehoe getroffen und unterhalten. Sie sind dann zusammen an der Bushaltestelle am Sandberg ausgestiegen. Gemeinsam begaben sich beide zum Bereich der Tonkuhle. Hier zückte der Täter ein Messer und forderte vom Itzehoer Wertsachen. Der Geschädigte floh daraufhin durch die Parkanlage der Tonkuhle, ehe der Räuber von ihm abließ. Der Beschuldigte wurde als männlicher Jugendlicher mit europäischem Phänotypus beschrieben. Er trug zum Tatzeitpunkt eine helle Oberbekleidung und um den Hals eine schwarze Kette mit Totenkopfanhänger. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kripo Itzehoe unter 04821 - 6020 zu melden. Jochen Zimmermann

