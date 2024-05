POL-IZ: 240524.1 Nordhastedt: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Heide (ots) - Am 21.05.2024 ereignete sich zur Mittagszeit eine Betrugstat in einem Modegeschäft am Markt. Hier hatte ein Pärchen an mehreren Etiketten von Kleidungsstücken manipuliert. Die Masche flog an der Kasse auf, als eine aufmerksame Mitarbeiterin die eingescannten Etiketten mit den vorgelegten Waren im Kassensystem abglich. Daraufhin erhielt die Polizei um ...

mehr