Feuerwehr Bremen

FW-HB: Zwei Schwerverletzte nach Wohnungsbrand im Steintorviertel

Bremen - Östliche Vorstadt (ots)

Im Steintorviertel kam es am Montagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Wohnungsbrand.

Am 13. Mai 2024 gingen um 06.42 Uhr mehrere Notrufe in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle der Feuerwehr Bremen ein und meldeten einen Brand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude mit eingeschlossenen Personen in der Straße "Vor dem Steintor".

Umgehend alarmierten die Einsatzsachbearbeitenden der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein Großaufgebot von Berufsfeuerwehr, der Freiwillige Feuerwehr und des Rettungsdienstes.

Als die ersten alarmierten Kräfte am Einsatzort eintrafen, bestätigten diese ein Feuer in einer Wohnung im ersten Obergeschoss des betreffenden Gebäudes, und es gingen umgehend mehrere Atemschutztrupps zur Menschenrettung und Brandbekämpfung vor.

Insgesamt sechs Personen hatten sich bereits eigenständig aus dem Gefahrenbereich gerettet und wurden vom stadtbremischen Rettungsdienst gesichtet und versorgt. Zwei Personen wurden anschließend mit Rauchgasintoxikationen bzw. Brandverletzungen in Bremer Krankenhäuser transportiert. Im Laufe des Vormittags wurde eine dieser Personen aufgrund der Schwere der Brandverletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Hannover geflogen.

Nach der erfolgreichen Brandbekämpfung durch drei Atemschutztrupps unter Einsatz von drei C-Rohren konnte um 08:06 Uhr durch den Einsatzleiter "Feuer aus" gemeldet werden. Das gesamte Gebäude wurde vorerst als unbewohnbar eingestuft.

Im Einsatz waren Einheiten der Feuer- und Rettungswache 1, 2 und 4, der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Arsten, mehrere Führungsdienste sowie Kräfte des stadtbremischen Rettungsdienstes unter anderem mit dem leitenden Notarzt und dem Organisatorischen Leiter Rettungsdienst.

Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

