Feuerwehr Bremen

FW-HB: Gartenhaus abgebrannt, zwei Personen verletzt

Bremen-Huchting (ots)

In der Hasberger Straße ist am Dienstagnachmittag, 16.04.2024, ein Gartenhaus komplett abgebrannt. Zwei Personen mussten aufgrund leichter Rauchgasvergiftungen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Kurz nach 15:30 Uhr wurde der Brand über den Notruf 112 in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand ein Gartenhaus in Vollbrand. Einzelne Verpuffungen waren wahrnehmbar. Die Kräfte gingen direkt zur Brandbekämpfung vor und brachten bereits von Flammen beaufschlagte Gasflaschen in Sicherheit und zum Abkühlen.

Zeitgleich versorgte der Rettungsdienst vier Personen aufgrund des Verdachts leichter Rauchgasvergiftungen. Zwei Personen wurden letztlich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Den Brand bekamen die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle. Anschließend mussten sie umfassende Logistik- und Hygienemaßnahmen durchführen. Im Einsatz waren Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1 und 4 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Huchting, Einsatzmittel des stadtbremischen Rettungsdienstes und der Fachberater Gefahrgut der Feuerwehr.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell