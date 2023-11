Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Spinde in den Umkleiden der Moor-Therme in Bad Bederkesa aufgebrochen - Geldbörsen entwendet - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Geestland/Bad Bederkesa. Am Samstag (04.11.2023) brach ein bislang unbekannter Täter mehrere Spinde in den Umkleiden der Moor-Therme in Bad Bederkesa auf und entwendete hieraus diverse Geldbörsen. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Zeugen, die verdächtige Personen am oder im Gebäude gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

