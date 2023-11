Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeimeldung für den Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

Geestland/ BAB 27 - Zeugen gesucht

Am gestrigen Samstag (04.11.2023) stellten Kräfte des Polizeikommissariats Geestland gegen 16:25 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven Wulsdorf und Bremerhaven Geestemünde zwei Pkw fest, die mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Autobahn in Richtung Cuxhaven befuhren. Zeitweise seien die Fahrzeuge gegenseitig dicht auf- oder nebeneinander hergefahren. Der später kontrollierte Fahrzeugführer des Tesla, ein 28-jähriger Bremerhavener, überholte rechtswidrig den auf dem Überholfahrstreifen fahrenden Bremerhavener VW Passat unter Nutzung des Hauptfahrstreifens. Die Polizeikräfte konnten den 28-Jährigen auf einem Parkplatz an der Anschlussstelle Bremerhaven-Überseehäfen kontrollieren. Gegen beide Kraftfahrzeugführer wurde ein Verfahren wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben oder durch das Verhalten der beiden Fahrzeugführer gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland unter Telefon 04743 9280 zu melden.

