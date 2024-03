FW-HB: Kellerbrand in Bremen-Nord: Mehrere Personen aus Gebäude gerettet

Bremen-Überseestadt (ots) - Am 13.02.2024, um 09.41 Uhr, wurde der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle durch eine Brandmeldeanlage und über Notruf ein ausgedehnter Kellerbrand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Konsul-Smidt-Straße in der Bremer Überseestadt gemeldet. Bei dem 405 m langen und ca. 50 m breiten zweigeschossigen Gebäude handelt es sich um den ehemaligen "Schuppen Eins", den größten ...

