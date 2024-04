Feuerwehr Bremen

FW-HB: Mehrere gleichzeitige Einsätze für die Feuerwehr Bremen und den Rettungsdienst

Bremen (ots)

Bremen-Fähr-Lobbendorf

(Bar) Am 20.04.2024 um 20:40 Uhr wurde der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Bremen ein Feuer mit mehreren eingeschlossenen Personen in einem Mehrfamilienhaus in der Pezelstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich das Feuer bereits bis auf den Dachstuhl ausgebreitet. Mehrere Personen wurden parallel zur eingeleiteten Brandbekämpfung aus dem Gebäude gerettet. 4 Personen wurden vom Rettungsdienst versorgt. Zurzeit 00:15 Uhr werden noch weitere Löschmaßnahmen durchgeführt.

Bremen-Überseestadt

Um 21:20 Uhr wurde ein weiteres Feuer auf einem Balkon im 5. Obergeschoss in der Konsul-Smidt-Straße gemeldet. Das Feuer hatte bereits auf Teile der Fassade übergegriffen. Um 22:27 Uhr wurde der Einsatz beendet.

Bremen-Walle

Um 21:24 Uhr meldete eine Brandmeldeanlage ein Feuer in einer Behinderteneinrichtung in der Stiftstraße. Das Gebäude wurde durch die Kollegen kontrolliert. Kein Rauch und kein Feuer festgestellt. Um 22:20 Uhr wurde die Einsatzstelle an einen Verantwortlichen übergeben.

Im Einsatz waren Kräfte der Feuer- und Rettungswachen 1, 4, 5, 6 und 7 sowie die Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Neustadt und Bremen-Vegesack. Der Stadtbremische Rettungsdienst war mit mehreren Fahrzeugen beteiligt.

