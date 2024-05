Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240524.3 Itzehoe: "Spendensammlerin" bedient sich selbst - Zeugen gesucht

Itzehoe (ots)

Am Abend des 23.05.2024 kam es zu einem Gelddiebstahl in der Filiale eines Supermarktes in der Lise-Meitner-Straße. Eine Dame sprach den Geschädigten um 19:30 Uhr in den Räumlichkeiten des Geschäfts an und bat unter Vorhalt eines Klemmbretts um Spenden. Als der 79-Jährige seine Geldbörse hervorholte, griff die Täterin beherzt hinein und verließ anschließend fluchtartig die Örtlichkeit. Der Itzehoer war von der Situation so perplex, dass er erst sehr zeitverzögert die Polizei informierte. Insgesamt erbeutete die Unbekannte 130EUR Bargeld. Eine Fahndung nach der Diebin verlief erfolglos. Der Bestohlene beschrieb die Frau als: ca. 30 Jahre alt, 160 cm groß, schlank und arabischer Phänotypus. Ihre dunklen Haare hatte sie zum Zopf gebunden und trug einen weißen Pullover Die Auswertung der Videoüberwachung dauert an. Zeugen und Hinweisgeber melden sich bei der Polizei Itzehoe unter 04821 - 6020. Jochen Zimmermann

