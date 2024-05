Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Vermisstensuche nach 75-jährigem Mann im Bereich Seesen

Bild-Infos

Download

Goslar (ots)

Seesen -75-Jähriger aus Herzberg vermisst

Die Polizei sucht aktuell nach dem 75-jährigen Ulrich Herbert S. aus Herzberg, der seit gestern Abend aus der Asklepios Klinik Seesen abgängig ist.

Der Patient ist auf Grund einer Demenzerkrankung möglicherweise weder zeitlich, noch örtlich orientiert. Er kennt sich im Bereich Seesen nicht gut aus.

Der Patient klagte in der unmittelbaren Vergangenheit häufig über Schmerzen in den Füßen und Beinen, so dass vermutet wird, dass er zu Fuß keine weiten Strecken zurücklegen kann.

Letztmalig wurde er am gestrigen Abend, um 19:30 Uhr, in der Notaufnahme der Asklepios Klinik in Seesen gesehen. Personenbeschreibung des Vermissten:

- 75 Jahre alt - ca. 180 cm groß - schlanke Statur - kurze, dunkle Haare - pinkes Polo-Shirt - dunkelrote Fleecejacke - blaue Jeans - schwarze Schuhe (Meindl) - insgesamt gepflegtes Erscheinungsbild

Hinweise auf den Gesuchten nimmt die Polizei Goslar unter 05321 / 339-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Suchmaßnahmen werden aktuell mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Seesen und Beamtinnen und Beamten der Bereitschaftspolizei durchgeführt. Bereits in der vergangenen Nacht wurde ergebnislos mittels Drohnen und Mantrailer-Spürhunden gesucht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell