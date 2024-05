POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 29.05.2024

Goslar (ots) - Einbruch in ein Restaurant: In der Nacht von Sonntag, den 26.05.2024 auf Montag, den 27.05.24 verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch ein Fenster Zutritt zum Innenbereich des Restaurants, in der Herzog-Wilhelm-Straße. Er entwendete dabei eine Geldbörse mit bislang unbekannten Inhalt. Versuchter Aufbruch eines Fahrkartenautomaten: Am ...

mehr