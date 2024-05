Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 28.05.2024

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an geparkten PKW

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es im Stadtteil Oker, St.-Konrad-Straße 3, zu Sachbeschädigungen an zwei geparkten PKW. Die bislang unbekannten Täter zerkratzten den Lack der Fahrerseite eines Seat Cupra sowie eines Renault Twingo. Der Sachschaden wird auf 2500 und 1500 Euro geschätzt. Hinweise oder Beobachtungen, die mit dieser Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) 3390 entgegen.

+++

Verkehrsunfallflucht in der Goslarer Innenstadt

Am Montagnachmittag, gegen 15:10 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ausparken einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten VW Golf. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise oder Beobachtungen, die mit dem Unfallgeschehen in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) 3390 entgegen.

+++

Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der BBS Goslar/Baßgeige

Am Montagvormittag, zwischen 07:00 - 12:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug zwei ordnungsgemäß geparkte PKW auf dem Parkplatz der BBS Baßgeige, Bornhardtstraße 14. An einem Audi A 3 wurde die rechte Fahrzeugseite beschädigt. An einem Nissan Qashqai kam es zu Lackschäden an der Fahrerseite. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Der Gesamtschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Das flüchtige Fahrzeug weist mutmaßlich Lackschäden auf Fahrer- und Beifahrerseite auf. Der Gesamtschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise oder Beobachtungen, die mit dem Unfallgeschehen in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) 3390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell