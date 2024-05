Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg

Goslar (ots)

Zwei wertvolle Fundsachen - eine ehrliche Finderin

Gleich zweimal meldete sich eine ehrliche Finderin am Sonntag, den 26.05.2024 bei der Polizei in Bad Harzburg. Die 37jährige Frau aus Vienenburg hatte zunächst einen Rucksack an einer Bushaltestelle in Bad Harzburg aufgefunden. In diesem befanden sich neben wichtigen Medikamenten, Ausweisdokumenten auch Bargeld in dreistelliger Höhe. Kurze Zeit später meldete sich die Dame noch einmal beim PK Bad Harzburg. Sie hatte in einer Ausflugsgaststätte ein Portemonnaie gefunden - auch dieses mit Bargeld und Ausweisdokumenten. Beide Gegenstände konnten den jeweiligen Verliererinnen durch die Polizei vollständig wieder ausgehändigt werden. Entsprechend groß war dazu die Dankbarkeit der betreffenden Personen.

