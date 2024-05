Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 26.05.2024

Goslar (ots)

Diebstahl eines Kinderfahrrades

Am 23.05.2024 gegen 17:00 Uhr, wurde an einer Grundstückszufahrt in Engelade ein blaues Kinderfahrrad der Marke Pegasus abgestellt. Am 25.05.24 gegen 18:30 Uhr war dieses dort nicht mehr aufzufinden. Die Schadenshöhe wird mit 60 Euro angegeben.

Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs

Ein in der Kampstraße gesichert abgestelltes schwarz/weißes Pedelec des Herstellers Raymon wurde am 26.05.2024, gegen 02:50 Uhr von bislang unbekannten Tätern entwendet. Der Wert des Pedelecs wird mit rund 4000 Euro angegeben.

Versuchter Einbruch

An der Minigolfanlage in Seesen versuchten unbekannte Täter in der Zeit vom 24.05.2024, 19:00 Uhr und 25.05.2024, 10:45 Uhr die hölzerne Tür des dortigen Bistros gewaltsam zu öffnen. Die Tür wurde dabei beschädigt. Ins Innere gelangten die unbekannten Personen nicht. Der Schaden wird mit etwa 300 Euro angegeben.

Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien Auf dem Kundenparkplatz der Filiale der Volksbank in Seesen kommt es jüngst vermehrt zu Sachbeschädigungen. In der Zeit vom 24.05.2024, 20:00 Uhr bis 25.05.2024, 07:30 Uhr beschmierten bislang unbekannte Täter ein dortiges Carport mit roter Sprühfarbe. Die Schadenshöhe wird mit 200 Euro angegeben.

Ebenfalls mit roter Sprühfarbe wurde die Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Gänsepforte am 24.05.2024 zwischen 16:30 Uhr und 19:00 Uhr beschmiert. Die Schadenshöhe wird dort mit etwa 1000 Euro beziffert.

Mit weißer Farbe beschmierten Unbekannte am 25.05.2024 zwischen 12:00 Uhr und 14:45 Uhr den Boden im Untergeschoss des örtlichen Parkhauses. Die Schadenshöhe wird dort mit 50 Euro angegeben.

Betrunken mit dem E-Bike gefahren

Am 26.05.2024 gegen 01:55 Uhr fällt den Beamtinnen im Rahmen der Streifenfahrt auf der Bornhäuser Straße ein E-Bike-Fahrer auf, welcher deutliche Schlangenlinien fährt. Ein Atemalkoholtest ergibt bei dem 32-jährigen Mann einen Wert von 2,06 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und er muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Verkehrsunfallflucht

Am 25.05.2024, zwischen 09:45 Uhr und 11:10 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein-o. Ausparken einen bereits geparkten schwarzen Seat Altea. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort in der Westblickstraße ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem Seat entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Seesen unter 05381/944-0 in Verbindung zu setzen.

i.A. Renner, POK'in

