Coesfeld (ots) - Bislang drei Anzeigen wegen Diebstählen von Geldbörsen aus Autos in der Nacht zum Dienstag (7.5.) wurden bei der Polizei Coesfeld erstattet. In allen Fällen schlug vermutlich ein bislang unbekannter Täter Scheiben an den Autos ein und stahl Geldbörsen, die sich im Fahrzeug befunden hatten. Mit einer gestohlenen Geldkarte wurden noch in der Nacht ...

mehr