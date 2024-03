POL Schwaben Nord: Sachbeschädigungen

Augsburg (ots) - Oberhausen - In der Zeit von Dienstag (19.03.2024), 14.30 Uhr bis Mittwoch (20.03.2024), 11.00 Uhr verkratzten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Autos in der Flurstraße. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510. Rückfragen bitte an: ...

