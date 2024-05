Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, An de Kohdränk/Autofahrer betrunken unterwegs

Coesfeld (ots)

Aufgrund einer Geschwindigkeitsüberschreitung überprüfte ein Polizeiteam am Montag (6.5.) einen 42-jährigen Dülmener. Er war mit seinem Auto in der Straße An de Kohdränk mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Bei seiner Kontrolle konnte in seiner Atemluft Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Dem Dülmener wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellte die Polizei sicher.

