Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Einbrüche + Skrupelloser Dieb in Kirche + Polizisten angespuckt + Straßenraub + Unfallflucht

Gießen (ots)

Hungen: Mehrere Einbrüche

Sechs Einbrüche ereigneten sich im Zeitraum zwischen Freitag (01.12.2023) und Samstag (02.12.2023) in einem Hungener Wohngebiet. Die Einbrecher schlugen in den Straßen Am Grenzwall, Am Wasserturm, Im Kunfe, Hehlingsgrund und in der Stettiner Straße zu. In allen Fällen näherten sich die Einbrecher von der rückwärtigen, schlecht einsehbaren Seite der Häuser und brachen das Glas der jeweiligen Türen, teils unter massiver Gewaltanwendung, auf. Sie erbeuteten bei ihren Taten unter anderem Bargeld und Schmuck.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich aufgefallen?

Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0641 7006-6555 entgegengenommen.

Reiskirchen: Einbruch in Wohnung

In eine Wohnung im ersten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses in der Daimlerstraße stiegen Unbekannte ein. Der Einbruch wurde am Freitagabend (01.12.2023) bemerkt, wann genau die Einbrecher zuschlugen, bedarf der weiteren Ermittlungen.

Die Unbekannten hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten die Wohnräume. Ob sie etwas mitnahmen, steht noch nicht abschließend fest.

Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-6555.

Linden: Einbruchsversuch

Eine rückwärtig gelegene Tür hielt mehrfachen Hebelversuchen eines Einbrechers in Großen-Linden stand. Der Unbekannte machte sich am Samstag (02.12.2023) zwischen 15 Uhr und 20.20 Uhr an der Tür eines Einfamilienhauses in der Lindenstraße zu schaffen. Es gelang ihm jedoch nicht, die Tür aufzubrechen und er ließ von seinem Vorhaben ab. Zurück blieb ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-6555.

Gießen: Skrupelloser Dieb in Kirche

Keine Skrupel zeigte in unbekannter Dieb bei seiner Tat in einer Kirche in der Liebigstraße. Während einer Chorprobe am Sonntag (03.12.2023) stellte ein Kirchenbesucher seine Tragetasche gegen 16 Uhr auf einer Sitzbank in der Kirche ab. Gegen 17 Uhr musste er feststellen, dass ein Unbekannter die Geldbörse aus der abgelegten Tasche gestohlen hatte. Der Dieb erbeutete so u.a. Bargeld.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe: Wer hat zwischen 16 Uhr und 17 Uhr etwas Verdächtiges bemerkt?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter 0641 7006-3555 entgegen.

Gießen: Polizisten angespuckt

Am Freitag (01.12.2023) führten Beamte der Polizeistation Gießen Süd im Rahmen des Konzepts "Sicheres Gießen" gemeinsam mit Kollegen der Bundespolizei Kontrollen im Bereich des Gießener Bahnhofs durch. Am Nachmittag kontrollierten sie einen 29-Jährigen am Bahnhof. Der somalische Asylbewerber verhielt sich dabei aggressiv und spuckte während der Kontrolle einem 28-jährigen Polizeibeamten der Polizeistation Gießen Süd ins Gesicht. Bei seiner daraufhin folgenden Festnahme erlitt der Polizeibeamte leichte Verletzungen, er konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Der Festgenommene blieb unverletzt.

Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, der Körperverletzung und der Beleidigung gegen den 29-Jährigen ein. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen.

Gießen: Straßenraub

Am Marktplatz kam es am Freitag (01.12.2023) nach Angaben eines 16-Jährigen zu einem Raub. Den Schilderungen des Opfers zufolge hielt dieser sich gegen 19.20 Uhr im Bereich der Bushaltestelle auf. Zwei Unbekannte näherten sich dem 16-Jährigen und forderten ihn unvermittelt auf, seine Wertsachen herauszugeben. Dabei soll ihn einer der Männer gegen eine Wand im Bereich einer Metzgerei gedrückt, der zweite ihm ein Messer an den Hals gehalten haben. Als sich das Opfer wehrte, schlugen ihn die Unbekannten. Sie nahmen ihm gewaltsam Geldbörse, Handy und Kopfhörer ab und flüchteten im Anschluss zu Fuß in Richtung Burggraben. Der 16-Jährige blieb körperlich unverletzt.

Der Überfallene beschrieb den Mann mit dem Messer als schlank, etwa 18-21 Jahre alt und 165-170 cm groß. Er soll eine osteuropäische Erscheinung haben und sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Er hatte lockige, braune Haare und blaue Augen. Er trug eine blaue Übergangsjacke, eine schwarze Nike-Kappe, einen Kapuzenpulli mit schwarzer Kapuze, "Nike Air"-Schuhe und Handschuhe.

Sein Komplize soll gleich alt, etwa 185-195 cm groß und athletisch sein. Er soll eine arabische Erscheinung mit dunklerem Teint haben und akzentfrei Deutsch sprechen. Er hatte braune Augen und einen schwarzen Dreitagebart. Er trug eine schwarze Mütze und eine schwarze Winterjacke, beides von Marke "Moncler". Auch er trug Handschuhe.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachtes des schweren Raubes und bittet um Mithilfe: Wer hat den Überfall mitbekommen? Wer kann Angaben zur Identität der Gesuchten machen?

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-6555 entgegen.

Gießen: Einbruch in Boulderhalle

In die Räume einer Boulderhalle in der Rödgener Straße brachen Unbekannte zwischen Samstag (02.12.2023), 23 Uhr und Sonntagmorgen, 7 Uhr ein. Nachdem sie zunächst vergeblich an einer Seitentür hebelten, zerstörten sie den Glaseinsatz der Tür und gelangten so in die Kletterhalle. Sie hebelten eine weitere Tür auf und erbeuteten zwei Tresore aus einem Lagerraum. Mit ihrer Beute konnten sie unerkannt entkommen. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Die Ermittler bitten um Mithilfe: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Sind im Bereich Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641 7006-6555.

Linden: Transporter beschädigt

In Großen-Linden beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Ford. Der Transit stand am Samstag (02.12.2023) am Fahrbahnrand der Goethestraße geparkt. Vermutlich gegen 02:10 Uhr fuhr ein Unbekannter gegen den Transporter und entfernte sich anschließend unerlaubt, ohne sich um den Schaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern.

Die Polizeistation Gießen Süd bittet Zeugen, sich unter 0641 7006-3555 zu melden.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell