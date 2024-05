POL-GS: Pressemeldung PK Bad Harzburg: Zeugenaufruf nach Katalysatoren- und Werkzeugdiebstahl

Goslar (ots) - Zwei wertvolle Fundsachen - eine ehrliche Finderin Gleich zweimal meldete sich eine ehrliche Finderin am Sonntag, den 26.05.2024 bei der Polizei in Bad Harzburg. Die 37jährige Frau aus Vienenburg hatte zunächst einen Rucksack an einer Bushaltestelle in Bad Harzburg aufgefunden. In diesem befanden sich neben wichtigen Medikamenten, Ausweisdokumenten auch Bargeld in dreistelliger Höhe. Kurze Zeit später ...

