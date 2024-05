Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brände in Heinsberg und Wegberg-Klinkum

Kreis Heinsberg (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu mehreren Bränden im Kreis Heinsberg.

Am Donnerstag, 9. Mai, gegen 17.30 Uhr, kam es an der Dresdener Straße in Heinsberg zu einem Küchenbrand. Ein mit Öl gefüllter Kochtopf geriet in Brand, wodurch der Bewohner eine Rauchvergiftung erlitt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Ob ein Gebäudeschaden entstand war zum Zeitpunkt des Geschehens noch ungeklärt. In Wegberg-Klinkum auf dem Ritterweg geriet der Wechselrichter eine Photovoltaikanlage in Brand. Dieser stand im Keller eines Einfamilienhauses. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Am Haus entstand im Bereich des Kellers ein Gebäudeschaden, sodass es zunächst nicht mehr bewohnbar ist. Die beiden Bewohner des Hauses blieben offenbar unverletzt. Eine Frau begab sich sicherheitshalber jedoch selbstständig in ärztliche Behandlung.

Kreis Heinsberg - Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende -

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

- Hückelhoven: Jülicher Straße

stellten die Beamten bei einer Kontrolle einen Fahrzeugführer fest, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde eine Anzeige gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

Fahrten unter Betäubungsmittel-/Alkoholeinfluss:

- Geilenkirchen: Herzog-Wilhelm-Straße

Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gegen ihn gefertigt.

