Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Verkehrsunfallflucht Zeugen gesucht

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag suchte eine 18-Jährige das Polizeirevier Schwetzingen auf, um Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht zu ersttaten. Bereits am Morgen gegen 07:40 Uhr fuhr die 18-Jährige mit ihrem Fahrrad die Paul-Bönner-Straße in Fahrtrichtung Friedrichstraße entlang. Als sie daraufhin nach links auf den Waldpfad abbiegen wollte, überholte sie plötzlich ein bislang unbekannter Autofahrer und streifte sie, sodass sie das Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte. Hierdurch verletzte sich die 18-Jährige leicht. Der Unbekannte flüchtete von der Örtlichkeit. Ein älteres Ehepaar wurde auf die am Boden liegende Frau aufmerksam und eilten ihr zur Hilfe. Eine Hinzuziehung der Polizei lehnte die 18-Jährige jedoch aufgrund ihres Schockzustandes ab und suchte erst zu einem späteren Zeitpunkt das Polizeirevier auf. Ob das hilfeleistende Ehepaar den Unfallhergang beobachten konnte, ist bislang nicht bekannt.

Bei dem Fahrzeug des Unbekannten soll es sich um ein schwarzes Cabrio mit Heidelberger Zulassung gehandelt haben.

Zeugen, insbesondere das zur Hilfe eilende Ehepaar, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06202/288-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell