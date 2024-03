Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Plastikkette über Radweg gespannt - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Nur durch ein Bremsmanöver konnte am Donnerstagmorgen gegen 06:20 Uhr ein 46-Jähriger auf seinem E-Scooter einen Sturz über eine Plastikkette, die über den gesamten Radweg in der Sudetenstraße / L 597 gespannt war, verhindern. Jedoch rutschte der E-Scooter durch das Bremsen zur Seite, woraufhin der 46-Jährige sein Gleichgewicht verlor und stürzte. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu. Ebenso wurde teilweise die Kleidung sowie der E-Scooter durch den Sturz beschädigt. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Die Kette war mehrfach um zwei Warnbarken gewickelt, die jeweils auf den Grünstreifen standen und in einer Höhe von ca. 1,20 Metern über den Radweg gezogen wurde.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

