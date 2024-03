Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Opel-Fahrer missachtet Vorfahrt und verursacht Unfall

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag, um 23:20 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Opel-Fahrer die Zwingerstraße in Fahrtrichtung Neckarstraße entlang. Am dortigen Einmündungsbereich missachtete der 23-Jährige die Vorfahrt einer 21-jährigen VW-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden von knapp 23.000 Euro. Aufgrund der Beschädigungen war der VW nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell