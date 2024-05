Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 30.05.2024

Goslar (ots)

Vorfahrt mißachtet

Am 29.05.24, 14 Uhr, mißachtete ein 27jähriger Autofahrer aus Goslar die Vorfahrt eines 61 Jahre alten Autofahrers aus Northeim, sodass es zu einem Unfall mit Sachschaden kam. Der 61jährige war auf der K 38 in Richtung Clausthal-Zellerfeld unterwegs, als aus einer Nebenstraße der 27jährige in die selbe Richtung einbog. Es kam zum Zusammenstoß, beim dem glücklicherweise keiner verletzt wurde. Der Sachschaden wird auf 9000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Unfallbeteiligten musste die K 38 für ca. eine Stunde gesperrt werden.

Killig, PHK

