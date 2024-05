Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 31.05.2024

Goslar (ots)

Unfall ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag parkte am Nachmittag ein 33-jähriger Autofahrer aus Goslar rückwärts aus einer Parklücke im Bereich des Bahnhofplatzes Goslar aus. Hierbei übersah er den hinter ihm vorbeifahrenden PKW eines 67-jährigen Goslarers und touchierte dessen Fahrzeug. An beiden PKW entstand Sachschaden in nichtbenannter Höhe. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

+++

Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Donnerstagmittag kam ein 18-jähriger Autofahrer aus Goslar mit seinem PKW aufgrund regennasser Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte hierbei den Transporter eines 46-Jährigen aus Goslar. Der 18-Jährige hatte den Reiseckenweg in Richtung Schützenplatz befahren, während der 46-Jährige mit seinem Fahrzeug verkehrsbedingt an der Einmündung Schützenallee hielt. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und zur ärztlichen Versorgung einem Krankenhaus zugeführt. Der entstandene Sachschaden wird mit 8000 Euro beziffert. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell