POL-PDNR: Verkehrskontrolle

Bad Hönningen (ots) - Am Samstagvormittag wurde der Linzer Polizeiinspektion eine Sachbeschädigung an der Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße gemeldet. Weil ein Bewohner seine Schlüssel vergessen hatte, schlug er kurzerhand eine Verglasung in der Haustüre ein, um diese so zu öffnen. Gegen den 38-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

mehr