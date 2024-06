Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aus dem Verkehr gezogen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf/Bad Klosterlausnitz: Gleich zwei Feststellung von Beeinträchtigungen der Fahrtauglichkeit hatten am gestrigen Abend die Polizei im Saale-Holzland-Kreis. In Hermsdorf stellten die Beamten einen 60-jährigen Pkw-Führer mit einem Alkoholwert über 0,5 Promille fest. Unter Einfluss von Betäubungsmitteln wurde ein 38-Jähriger fahrend in seinem Auto in Bad Klosterlausnitz ertappt. Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt und die Ordnungswidrigkeitenanzeige zur Last gelegt.

