LPI-EF: Aus Kofferraum gestohlen

Sömmerda (ots) - Ein Einbrecher machte in den vergangenen Tagen in Sömmerda große Beute. Der Unbekannte war, ohne Schaden zu verursachen, in ein Einfamilienhaus in Sömmerda eingebrochen. Aus einem Schrank stahl er fast 2.000 Euro aus einer Geldkassette. Anschließend flüchtete er unerkannt. Der Besitzer bemerkte das Fehlen des Geldes Montagabend und informierte die Polizei. (SE)

