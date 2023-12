LPI-G: Alkohol im Straßenverkehr

Greiz (ots) - Greiz. Am gestrigen Tag, dem 05.12.2023 gegen 09:00 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 92 kurz vor der Ortslage Gommla. Eine 37-jährige PKW Fahrerin befuhr die B 92 aus Richtung Daßlitz kommend in Richtung Greiz, als sie aus unbekannter Ursache, plötzlich in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und in Folge in einen ihr entgegenkommenden PKW einer 72-jährigen ...

