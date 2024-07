POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pkw

Neustadt (Wied) (ots) - Am 22.07.2024 gegen 02:12 Uhr kam es in der Hauptstraße in Neustadt(Wied) zu einem Blitz-Einbruch in einen Supermarkt. Die bislang unbekannten Täter hebelten zur genannten Zeit eine Seiteneingangstür auf, verschafften sich so Zutritt zum Objekt und entwendeten zahlreiche Tabakwaren von unbekanntem Wert. Bei einer ersten Sichtung der Videoüberwachungsanlage konnten insgesamt drei Täter ...

