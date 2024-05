POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntagnachmittag (26.05.2024) beobachtete eine Frau in der Pettenkoferstraße einen fremden Mann in ihrem geparkten Auto. Der Mann flüchtete, als die Frau auf sich aufmerksam machte. Aus dem Auto wurden vier Zigarettenpackungen im Wert von rund 30 Euro gestohlen. Wie der Dieb in das Auto gelangen konnte, ist bislang unklar. Am Auto konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle ...

mehr