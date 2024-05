POL-PPRP: Wand an Schule beschädigt - Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht auf Sonntag (26.05.2024) zwischen 2 Uhr und 8 Uhr brachen Unbekannte in ein Café in der Rohrlachstraße ein. In der Gaststätte wurden mehrere Spielautomaten aufgebrochen und Bargeld gestohlen. Die Schadenshöhe wird auf rund 6.500 Euro geschätzt. Haben Sie in der Nacht auf Sonntag etwas Verdächtiges in der Rohrlachstraße beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der ...

