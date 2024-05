POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jähriger

Ludwigshafen (ots) - Am gestrigen Abend, gegen 19:15 Uhr, kam es in der Yorckstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. In deren Verlauf wurde ein 26-Jähriger durch zwei Männer (22 und 25 Jahre alt) körperlich angegangen. Hierdurch verletzte sich der 26-Jährige leicht. Eine medizinische Behandlung war nicht notwendig. Ein anwesender Passant trennte die Beteiligten und die Tätergruppe verließ ...

mehr