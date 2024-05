Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus PKW - Zeugenaufruf

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 20:15 Uhr, beobachtete ein Fahrzeughalter in der Ludwigstraße, wie ein Mann (ca. 185cm groß; trug einen schwarzen Pullover und blaue Jeans; hatte schwarze Haare) aus seinem PKW einen Geldbeutel und ein Mobiltelefon entwendete. Der Täter verschaffte sich durch ein nicht ordnungsgemäß verschlossenes Seitenfenster Zutritt zu dem Fahrzeug. Der Unbekannte konnte im Rahmen einer Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Das entwendete Mobiltelefon wurde kurz nach der Tat im Bereich der Rheinpromenade aufgefunden. Die Polizei rät, auch bei einem nur kurzen Verlassen des Fahrzeugs, die Fenster zu schließen und das Fahrzeug abzuschließen. Hinweise zum Täter bitte telefonisch (0621 963-2122) oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell