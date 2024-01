Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Kummerfeld: Feuer in Carport bedroht Doppelhaus - Feuerwehr verhindert Großbrand

Pinneberg (ots)

Datum: Montag, 1. Januar 2024, 1.59 Uhr +++ Einsatzort: Kummerfeld, Prisdorfer Straße +++ Einsatz: FEU G (Feuer größer Standard)

Kummerfeld - In Kummerfeld ist in der Silvesternacht ein Carport samt darin untergestelltem Pkw abgebrannt. Das des schnellen Eingreifens der Freiwilligen Feuerwehren aus Kummerfeld und Prisdorf wurde das angrenzende Doppelhaus nahezu unbeschädigt gehalten. Die FF Kummerfeld war um 1.59 Uhr alarmiert worden. Deren Wehrführer Marc-Oliver Peters ließ nur sechs Minuten später die Wehr aus Prisdorf zusätzlich alarmieren, denn bei seinem Eintreffen standen der Carport und darin geparkte Pkw in Vollbrand. Die Flammen schlugen bereits auf den Dachstuhl des etwa 1,5 Meter davon entfernt stehenden Doppelhaues. Die Feuerwehr hat sofort einen massiven Löschangriff aufgebaut, um das Feuer aufzuhalten und so den Dachstuhl zu retten. Am Haus sind lediglich einige äußere Fensterscheiben geborsten und die Fensterrahmen aus Kunststoff beschädigt worden. Es ist kein Feuer in das Haus gezogen. Der Einsatz dauerte bis 3.45 Uhr. Personen wurden nicht verletzt. Zu Schadenshöhe und Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Kripo ermittelt.

FF Prisdorf: 3 Fahrzeuge, 21 Kräfte

FF Kummerfeld: 4 Fahrzeuge, 35 Kräfte KFV Pinneberg: 2 mit 2 Fahrzeugen Rettungsdienst RKiSH: 1 RTW Einsatzleiter: Marc-Oliver Peters, Wehrführer FF Kummerfeld

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell