Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Werkshalle

Dingelstädt (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 09.20 Uhr in einem Betrieb in der Wachstedter Straße zu dem Brand einer Fertigungsmaschine. In der zu Schaden gekommenen Maschine kam es zu Verschmorungen und einer Rauchentwicklung. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Euro. Es wird von einem technischen Defekt der Maschine ausgegangen.

