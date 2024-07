Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baucontainer im Visier von Dieben

Görmar (ots)

Zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 7.20 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in einen Baucontainer ein, der sich im Bereich einer Baustelle in der Neuen Brückenstraße befindet. Der oder die Täter erbeuteten daraus unter anderem Werkzeuge, Ladegeräte und Arbeitsbekleidung im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Am Container entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0178429

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell