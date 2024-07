LPI-NDH: Ermittlungserfolg der Polizei im Eichsfeld

Reinsdorf (ots) - Am Dienstag berichtete die Landepolizeiinspektion Nordhausen über einen Diebstahl aus einem Gemüsebeet, der sich am Montag Am Mühlenteich ereignete. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5819590 Am Mittwoch wurde der Polizeistation Artern ein ähnlicher Sachverhalt aus einem Garten im Bretlebener Weg bekannt. Unbekannte betraten auch hier ein Gartengrundstück und rissen das gesamte Gemüse ...

