Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw mit Mauer kollidiert - Zwei Menschen verletzt

Roßleben (ots)

Am Mittwochabend sind zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Eine 42-jährige Autofahrerin befuhr gegen 22 Uhr die Straße Am Weinberg in Richtung Thomas-Müntzer-Straße, als sie mit einer Mauer kollidierte. Sie und ihre Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt. Die 48-jährige Beifahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Ersten Ermittlungen zufolge könnten gesundheitliche Probleme der Fahrerin zum Unfall geführt haben. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

