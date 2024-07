LPI-NDH: Erneuter Vorfall im Gemüsebeet

Mühlhausen (ots) - Ein Fahrradfahrer befuhr am Dienstag, kurz nach 17 Uhr, die Pfannschmidtstraße in Mühlhausen, als plötzlich ein Hund angerannt kam und mit dem Fahrrad kollidierte. In weiterer Folge kam der Radfahrer zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

