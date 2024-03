Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Randalierer geht auf Passanten los

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 02.03.2024 gegen 12:30 Uhr, randalierte ein 24-jähriger Mann aus dem Landkreis Südwestpfalz vor einem Einkaufsmarkt in der Fußgängerzone in Pirmasens. Als er von Passanten auf sein Verhalten angesprochen wurde, reagierte er zunehmend aggressiv. In der Folge ging er mehrere Personen körperlich an, die hierbei zum Teil leicht verletzt wurden. Der Täter konnte von den hinzugerufenen Polizeibeamten gestellt und gefesselt werden. Da der junge Mann augenscheinlich an einer psychischen Verhaltensstörung litt, wurde er in einen Rettungstransportwagen verbracht. Auf dem Weg dorthin beleidigte er die Polizeibeamten fortwährend. Aufgrund der akuten Fremdgefährdung musste der Mann in die Psychiatrie des Krankenhauses eingewiesen werden. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung. /pips

