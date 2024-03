POL-PDPS: Bekifft auf dem E-Scooter

Pirmasens (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten bislang unbekannte Täter vermutlich unter Einsatz eines Werkzeuges einen schwarzen Nissan im Bereich der rechten Heckleuchte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu ...

