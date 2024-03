POL-PDPS: Pkw beschädigt in der Brunnengasse

Pirmasens (ots) - Am Dienstagmorgen, zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr kam es zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Wasgaumarktes in der Bitscher Straße. Der Unfallverursacher touchierte wahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken die Fahrerseite eines geparkten Ford Transit und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Am Mittwochvormittag, zwischen 11:00 ...

