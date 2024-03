Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zwischen dem 29.02.2024,16:00 Uhr, und dem 01.03.2024, 15:15 Uhr, kam es in der Gewerbestraße in Zweibrücken zu einer Unfallflucht. Vermutlich beschädigte ein Fahrzeugführer beim Wenden oder Rückwärtsfahren im Bereich der Einmündung Gewerbestraße/Katzenwiese den Gartenzaun an dem Anwesen Gewerbestraße 35. An dem Doppelstabmattenzaun entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug liegen momentan nicht vor. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen. |pizw

