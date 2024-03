POL-PDPS: Ladendieb auf frischer Tat erwischt

Zweibrücken (ots) - Zwischen dem 29.02.2024,16:00 Uhr, und dem 01.03.2024, 15:15 Uhr, kam es in der Gewerbestraße in Zweibrücken zu einer Unfallflucht. Vermutlich beschädigte ein Fahrzeugführer beim Wenden oder Rückwärtsfahren im Bereich der Einmündung Gewerbestraße/Katzenwiese den Gartenzaun an dem Anwesen Gewerbestraße 35. An dem Doppelstabmattenzaun entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug liegen ...

