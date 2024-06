POL-PDLD: Herxheim bei Landau, Einbruch in Wohnhaus

Landau (ots) - Während des Einkaufs in einem Second-Hand Modegeschäft in der Gerberstraße am 08.06.2024 gegen 11:50 Uhr wurde die Geschädigte auf ihren offenen Rucksack aufmerksam gemacht. Bei der Nachschau bemerkte die Geschädigte das Fehlen ihrer Geldbörse. Offensichtlich hatte der Täter den Rucksack in einem unbemerkt den Rucksack geöffnet und die Geldbörse entwendet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Landau Pressestelle Telefon: 06341-287-0 ...

