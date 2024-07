Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen

Urbach (ots)

Eine Autofahrerin befuhr am Donnerstag, gegen 7.40 Uhr, die Straße aus Richtung Urbach in Richtung Leimbach. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab. Das Auto durchfuhr den Straßengraben und kam an einem Baum zum Stehen. Die 85-jährige Fahrerin blieb unverletzt. An ihrem Pkw entstand ein Totalschaden. Die Straße musste bis etwa 8.15 Uhr voll gesperrt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell