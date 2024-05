LPI-EF: Nachbarschaftsstreitigkeiten

Erfurt (ots) - Am Mittwochmorgen wurde durch Bauarbeiten in der Nachbarwohnung einer 85 Jährigen in Kölleda ein Loch bis in ihre Wohnung verursacht. Mangels Einvernehmlichkeit musste die Polizei vor Ort kommen um die Schadensregulierung im Rahmen des Zivilrechts zu ermöglichen.(KF) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Polizeiinspektion Sömmerda Telefon: 0361/5743-25100 E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de ...

mehr