LPI-EF: Blutentnahme statt Warenauslieferung

Landkreis Sömmerda (ots) - Dienstagfrüh kam es in Schwerstedt im Landkreis Sömmerda zu einem Wildunfall. Ein 55-Jähriger war mit seinem Auto auf der Landstraße in Richtung Ballhausen unterwegs gewesen, als ein Reh auf die Fahrbahn sprang. Der Fahrer schaffte es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Dieses verendete noch am Unfallort. Der 55-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. (SE) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

